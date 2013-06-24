Одне з ключових завдань для України — створити адекватну викликам систему психологічної допомоги та підтримки. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на розширеному засіданні Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії рф. Засідання відбулося 8 лютого за участі першої леді України Олени Зеленської, представників центральних органів виконавчої влади та міжнародних організацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сьогоднішня війна з росією впливає на кожного з нас, хоч би де ми перебували. Навіть там, де порівняно безпечно. Ворог робить усе, аби зламати нас морально. росія постійно запускає ІПСО, щоб деформувати психіку та деморалізувати українців. Мусимо цьому ефективно протидіяти. Психологічне відновлення України важливе так само, як і відбудова інфраструктури, житла чи енергетики», — наголосив Прем’єр-міністр.

Дружина Президента України Олена Зеленська зі свого боку відзначила, що психологічна допомога має бути також ж доступною й повсюдною, як і медична.

«Це амбітна мета. І великий виклик — переплавити жахливий досвід на посттравматичне зростання. Такої програми немає ніде у світі. Але й ніхто у світі в цьому столітті не пережив того, що переживаємо ми», — зазначила Перша леді.

Як повідомив Глава Уряду, лише 4% українців звертаються за психологічною допомогою. Система фіксує тільки 10% громадян із найпоширенішими психічними розладами.

«Завдяки ініціативі Першої леді Олени Зеленської ми консолідували зусилля органів влади, щоб діяти спільно, скоординовано та швидко. На минулому засіданні була презентована оперативна дорожня карта. Створено єдиний координаційний центр — Проектний офіс при Кабінеті Міністрів. Ухвалено рішення, що компонент захисту психічного здоров’я буде наскрізним у реалізації державної політики», — відзначив Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр-міністр, аудит ресурсів засвідчив, що лише половина громад надають 5 із 17-и базових соціальних послуг. Лише 1% фахівців первинної ланки пройшов додаткове навчання. Навчальна програма з основ психічного здоровʼя в Україні покриває менше половини тем аналогічних програм у розвинених країнах. Очільник Уряду підкреслив, що ці системні проблеми планується виправити шляхом реалізації проривних проектів.

Денис Шмигаль висловив сподівання на результативну взаємодію та співпрацю у розбудові нових сервісів із представниками міжнародних організацій. Так, спільно з USAID вже презентована модель відновлення психічного здоров’я «Check point» для тих, хто пережив психотравмувальні події.

За словами Прем’єр-міністра, українські фахівці з базовою медичною або психологічною освітою вже успішно опановують передові світові методики кризової, військової, екстремальної психології: «В основі оновленої системи, яку ми будуємо, є людина з її проблемами та потребами. Добробут кожного українця, кожної родини — кінцева мета наших спільних зусиль».

За підсумками засідання була ухвалена візія трансформації національної системи психічного здоров’я та психосоціальної підтримки як основа при плануванні заходів у сфері психічного здоров’я. МОЗ зі свого боку має до кінця місяця презентувати рекомендації до Плану заходів на 2023-2025 роки з реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативи Першої леді Олени Зеленської.

Також відповідним міністерствам доручено підготувати концепції пріоритетних проектів на 2023-2024 роки.