Федеративна Республіка Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та започаткування нової спеціальної програми з Міжнародним валютним фондом. Про це йшлося під час онлайн-розмови Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Федерального міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера. Під час розмови був також присутній Міністр фінансів України Сергій Марченко. Про це повідомляє Урядовий портал.

Глава українського Уряду подякував Німеччині за вагому підтримку України, зокрема за 300 млн кредитної і 1 млрд євро грантової допомоги, а також за підтримку надання Європейським Союзом першого траншу виняткової макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

«Навесні Європейська комісія ухвалила рішення про надання 9 млрд євро макрофінансової підтримки. 1 млрд євро ми вже отримали й очікуємо наступних 8 млрд євро. Сподіваємося на тверду підтримку цього рішення з боку партнерів, адже такі кошти для нас критично необхідні», — відзначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також повідомив, що минулого тижня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду щодо започаткування нової спеціальної програми МВФ.

«У п’ятницю лист був надісланий голові Фонду. Розраховуємо отримати відповідну допомогу від МВФ уже в листопаді-грудні цього року», — сказав очільник Уряду.

Прем’єр-міністр України та Федеральний міністр фінансів Німеччини також обговорили питання відновлення інфраструктури й мереж в Україні, а також питання закупівлі газу на осінньо-зимовий період. Крім того, Денис Шмигаль передав вдячність Федеральному канцлеру Олафу Шольцу за ініціативу проведення в жовтні Конференції країн G7 з питань відновлення України.

Крістіан Лінднер зі свого боку запевнив, що Німеччина буде сприяти швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС та візьме на себе лідерство в цьому процесі. Крім того, Німеччина, за його словами, підтримує розпочаті Урядом України процедури з відтермінування виплати боргів й зусилля в напрямку започаткування спеціальної програми з МВФ.