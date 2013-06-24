Надання військової та фінансової допомоги, санкційну політику та інтеграцію України в ЄС обговорили під час телефонної розмови Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник українського Уряду високо оцінив підтримку Португалії та надану допомогу, зокрема військову.

«Україна потребує пришвидшення постачання різних видів озброєння від країн-партнерів, адже від цього залежать життя українців і подальший успіх у боротьбі з агресором», — підкреслив Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр-міністр України, постачання сучасної зброї нашій країні має супроводжуватися посиленням санкційного тиску на росію. Він подякував Португалії за підтримку всіх пакетів санкцій Європейського Союзу та наголосив, що своєчасність санкцій має дуже важливе значення для України.

«Впевнені, що наступний 6-й пакет буде ухвалений найближчим часом. Саме жорсткі та дієві санкції можуть наблизити завершення війни в Україні», — відзначив Глава українського Уряду.

Під час розмови Прем’єр-міністр України також висловив сподівання, що Португалія підтримає виділення Україні додаткової фінансової підтримки у вигляді 10% отриманих у серпні 2021 року спеціальних прав запозичення у рамках МВФ, аби зміцнити економічну стабільність нашої держави у протистоянні з ворогом.

Сторони так само обговорили підтримку Португалією визнання України державою-кандидатом на вступ до ЄС та набуття членства за прискореною процедурою.

«Ми спільно можемо запропонувати Україні швидку відбудову на основі демократичного розвитку та ринкової економіки. Саме членство в ЄС може стати тією ідеєю, навколо якої консолідуватимуться усі гілки влади та народ у повоєнній розбудові країни», — відзначив очільник Уряду України й додав, що вже зараз наша держава працює над планом відновлення України та запрошує партнерів приєднатися не лише до його розробки, але й допомогти з відновленням звільнених територій, зокрема в процесі розмінування.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта висловив свою солідарність Україні в боротьбі з російським агресором. Він підкреслив, що Португалія готова надати всю необхідну допомогу, насамперед таку, що стосується підтримки постраждалих людей. За словами Антоніу Кошти, Португалія підтримує санкції проти росії та надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.