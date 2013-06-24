Розвиток співробітництва та підтримку України в умовах російської збройної агресії обговорили під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер і Федеральний міністр праці та соціальних справ Німеччини Губертус Гайль. На зустрічі також були присутні Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль подякував Федеральному Уряду Німеччини за постійну підтримку нашої держави в усіх сферах та особисто міністрам за те, що вони приїхали на власні очі побачити ситуацію в Україні.

«Цінуємо внесок Німеччини в забезпечення єдності Євросоюзу у підтримці України та заходах протидії повномасштабній російській агресії. Хочу також подякувати німецькій стороні за те, що за результатами саміту Групи семи Канцлер ФРН Олаф Шольц анонсував скликання міжнародної експертної конференції з питань відбудови України та створення відповідного плану відбудови в рамках німецького головування в G7», — зазначив Прем’єр-міністр.

Глава українського Уряду підкреслив, що Україна очікує на проведення такої конференції вже цієї осені в Німеччині. За його словами, Європейська комісія також висловила готовність долучитися до заходу.

Крім того, Денис Шмигаль висловив вдячність Німеччині за виділення Україні 1 млрд євро грантової фінансової допомоги.

«Це стало дуже суттєвою фінансовою опорою для виконання наших соціальних зобов’язань і стабілізації макрофінансової ситуації. Будемо вдячні за підтримку рішення щодо надання нашій державі макрофінансової допомоги в розмірі 8 млрд євро від Європейської комісії. Єдність Європейського Союзу є вирішальною у перемозі України», — наголосив очільник Уряду.

Сторони обговорили також розвиток проектів у соціальній сфері. Як підкреслив Прем’єр-міністр, Україна велику увагу приділяє цифровізації державі, а тому важливі проекти реформування соціальної сфери бачить саме через цифрові інструменти, як, наприклад, створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Денис Шмигаль запросив Німеччину долучатися до реалізації таких проектів.

Під час зустрічі було порушено питання щодо визнання українських документів у застосунку Дія, адже багато українців через війну покинули країну, маючи із собою лише електронні документи.

Федеральний міністр праці та соціальних справ Німеччини запевнив, що їхня держава піклується про громадян України, які вимушено перебувають на території ФРН, і продовжить надавати їм всебічну підтримку. Губертус Гайль додав, що Німеччина буде сприяти розвитку ринку праці в Україні.

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер у свою чергу повідомила, що ФРН передала для ДСНС автомобілі й генератори, готова допомогти у розмінуванні українських територій та буде робити все від себе залежне, аби допомогти Україні у війні.