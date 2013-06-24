Організація економічного співробітництва та розвитку 5 жовтня повідомила про старт початкового діалогу щодо вступу України. Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ця процедура передує дискусії Ради ОЕСР щодо прийняття України та підготовки відповідної дорожньої карти. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим «клубом успішних країн», на який припадає понад 62% світового ВВП. Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна — перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомив Генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман, початковий діалог з Україною щодо вступу буде розроблено для того, щоб посилити дотримання стандартів Організації та участь в органах ОЕСР. Також ведеться робота над якнайшвидшим відкриттям Офісу ОЕСР у Києві.

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль передав від імені держави заявку на вступ до ОЕСР 5 липня на полях Конференції з питань відновлення в Лугано. 29 вересня Глава Уряду виступив із промовою на відкритті засідання Ради ОЕСР, де заявка розглядалася.