Україна подолала довгий шлях трансформації в європейську країну з вільною ринковою економікою, розвиненою демократією та повагою до прав і свобод людини. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи рішення Європейської ради щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Історичний день для України. Усі 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали надання нашій державі статусу кандидата на вступ у ЄС. Українці своїм героїзмом та відданістю демократичним цінностям однозначно заслужили бути в колі великої європейської родини», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що отримання статусу кандидата засвідчує успішність впровадження реформ та значний прогрес у наближенні до європейських стандартів. За його словами, Україна вже розпочала інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, підписала авіаційний, енергетичний «безвізи» та близька до укладення митного, промислового та цифрового.

«Статус кандидата є важливим сигналом для всіх українців, що наше спільне майбутнє — це Європейський Союз, а процес вступу до ЄС стане невід’ємною частиною шляху відновлення нашої країни. Крім того, це відкриває Україні ширший доступ до програм та фондів ЄС, а також до залучення нових інвестицій, оскільки бізнес тепер розглядатиме Україну як потенційного члена Євросоюзу та перспективний майданчик для стартапів», — відзначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що подальший вступ нашої країни в ЄС дасть переваги для всіх сторін. Україна, на його думку, може гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню «зеленого» переходу та зменшенню енергетичної залежності від росії, зробити вагомий внесок в економічний розвиток та цифровізацію Європи.

Прем’єр-міністр подякував Європейській раді за позитивне рішення: «Розраховуємо на підтримку наших партнерів з ЄС у досягненні високих критеріїв членства та відбудові країни».