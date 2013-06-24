Французький регіон Іль-де-Франс підтримає відновлення Київської та Чернігівської областей. Про це під час зустрічі в Києві говорили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Голова ради регіону Валері Пекресс. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як підкреслив Денис Шмигаль, регіональний принцип має стати ключовим елементом майбутнього Плану відновлення України.

«Вдячні, що ваш регіон готовий допомогти у відновленні Київської та Чернігівської областей. Ми маємо намір приділити особливу увагу розвитку малого й середнього бізнесу, адже це сприятиме створенню нових робочих місць і пожвавить економіку. Переконаний, співпраця між нашими регіонами буде вкрай продуктивною», — зазначив очільник Уряду.

Валері Пекресс позитивно оцінила перспективу прямих партнерських зв’язків між регіонами. За її словами, цей напрямок може мобілізувати французьку міста й муніципалітети, які зацікавлені в допомозі Україні у післявоєнному відновленні. Голова ради Іль-де-Франс відзначила, що під час візиту в Україну планує визначити конкретні проекти, які сторони будуть розвивати.