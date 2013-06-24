Центральна та місцева влада працюють як одне ціле та єдині як ніколи. Плани агресора провалилися — система управління країною збережена. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України 27 квітня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник Уряду зауважив, що багато представників місцевої влади показали себе справжніми лідерами в організації оборони своїх громад. Інші — гостинними та вправними господарями, приймаючи мільйони переселенців та забезпечивши надійний тил.

«Уряд допомагав, допомагає і буде допомагати всім нашим громадам по всій країні. Ми вже виділили 1,4 млрд грн на відновлення критичної інфраструктури у п’яти областях. Відновлюємо та розчищуємо сотні кілометрів доріг. Щодня повертаємо світло для десятків тисяч споживачів. Розміновуємо території — вже знешкоджено понад 85 тисяч вибухонебезпечних предметів», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що в Дії також створені нові можливості, як-то реєстрація внутрішньо переміщених осіб та пошкодженого майна. Крім того, виплачується допомога внутрішнім переселенцям та компенсація за комунальні послуги тим, хто цих людей прихистив. У прифронтових містах роздають сотні тисяч продуктових та санітарно-гігієнічних наборів. Надається допомога з релокацією українським виробничим підприємствам.

Як підкреслив Денис Шмигаль, за дорученням Президента Володимира Зеленського Уряд готує План відновлення України.

«Ми хочемо не просто відбудувати. Хочемо і будемо робити кращим та сучасним все те, що зруйнували російські варвари. Це також означає, що після війни відбудеться серйозна трансформація української економіки. Ми маємо разом з вами побудувати нову Україну — сильну та європейську», — відзначив Прем’єр-міністр.

Очільник Уряду зауважив, що всі ми віримо та впевнені у перемозі України, і для цього кожен на своєму місці робить усе можливе.