Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перебуваючи з робочим візитом у Варшаві, презентував міжнародним партнерам і донорам платформу United24, створення якої ініціював Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як пояснив Денис Шмигаль, United24 — це глобальна ініціатива для згуртування людей навколо підтримки України. Першими компонентами цієї ініціативи стали План та Фонд відновлення, який був офіційно запущений цього тижня.

«Ми розраховуємо, що Фонд буде наповнюватися з 5 джерел: допомога держав-партнерів та міжнародних фінансових організацій, допомога великих міжнародних корпорацій, заморожені, конфісковані активи рф, внески приватних осіб, допомога міжнародних гуманітарних організацій та благодійних фондів», — зауважив Прем’єр-міністр.

За словами очільника Уряду, Україна вже веде роботу по всіх п’ятьох напрямках. Три з них працюють через механізми МВФ і Світового банку, ще два — через онлайн-платформу U24.

Також Україна веде роботу над детальним Планом відновлення. Як відзначив Денис Шмигаль, у його основу будуть закладені принципи регіональності, коли країни-партнери та корпорації допомагають у відновленні конкретного міста чи регіону, та параметричність, тобто напрацювання конкретних параметрів відбудови й трансформації кожного сектору економіки.

«Ми будемо не просто відновлювати зруйновані будівлі. На їх місці ми будемо реалізовувати сучасні архітектурні рішення, у яких будуть враховані принципи енергоефективності, безбар’єрності та інноваційності», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що зруйновані українські міста стануть будівельним майданчиком світу, на якому українські архітектори та будівельники разом з їхніми міжнародними партнерами зможуть планувати та реалізовувати сучасні містобудівні проекти.

Як підкреслив Денис Шмигаль, ключовим фокусом для нової української економіки стануть економічна свобода та створення кращих умов для ведення бізнесу, залучення інвестицій, діджиталізація.

«Ми віримо, що нова Україна стане прикладом для всього світу, а швидке післявоєнне відновлення та економічне процвітання України з моменту закінчення війни стане нашим спільним завданням разом із міжнародними партнерами», — відзначив очільник Уряду.

Партнерство з Україною, на думку Прем’єр-міністра, буде взаємовигідним для всієї світової спільноти. А майбутній добробут українців повинен вкотре довести, що шлях демократії та економічної свободи приносить найбільше благо державі та її громадянам.