Масштабний проект відбудови України стане драйвером не лише для швидкого зростання України, але і новим поштовхом для європейської економіки. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на сесії «Rebuilding Ukraine», що відбулась у межах Всесвітнього Економічного Форуму в Давосі за участі першої леді України Олени Зеленської, очільників USAID, ЄБРР, МВФ, Світового банку, ЄІБ, Міжнародної фінансової корпорації, представників держав-партнерів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зауважив очільник українського Уряду, значна кількість масштабних і технологічних проектів відновлення дозволить залучити сотні міжнародних компаній. Тому програма відновлення України, за його словами, буде мати позитивний ефект на всю світову економіку.

«Ми вже розуміємо, що програма відновлення України стане найбільшим проектом відбудови з часів Другої світової війни. Наш Уряд разом із міжнародними партнерами, аналітичними центрами та бізнесом розробив перший драфт Плану відновлення. Але ми не чекаємо завершення бойових дій, а вже розпочали відновлювати інфраструктуру та житловий фонд на деокупованих територіях. Там, де зараз відносно безпечно», — сказав Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр-міністр, під час реалізації проектів відновлення України приватні компанії отримають можливості на сотні мільярдів доларів. За його словами, перевага надаватиметься саме тим, хто вже зараз інвестує в Україну і допомагає українській економіці.

«Наша країна пропонує широке інвестиційне меню в різних галузях. Оборонна промисловість, аграрний сектор, ІТ, відновлювальна енергетика, видобуток та зберігання газу, ніаршоринг, видобуток та переробка титану та інших корисних копалин, розвиток логістики, будівництво. Це лише невелика кількість галузей, які стануть основою для економіки майбутнього в Україні», — зазначив очільник Уряду України.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна планує активно застосовувати елементи державно-приватного партнерства, аби знизити ризики для приватного капіталу, дати додатковий поштовх інвестиціям у ці галузі. Крім того, Уряд України концентрується на стимулах для приватного сектору, щоб він почав відновлювати інвестиції в економіку. Зокрема, запущено проект страхування воєнних ризиків.

Прем’єр-міністр подякував партнерам і союзникам за допомогу, яку вони надають Україні зараз, і закликав так само об’єднано взяти участь у відновленні України заради спільного процвітання.