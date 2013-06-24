Під час робочого візиту у Вашингтон 22 квітня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив питання подальшої допомоги нашій країні у короткостроковій перспективі та питання довгострокового відновлення із Керуючим директором Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це повідомляє Урядовий портал.

На зустрічі також були присутні Міністр фінансів України Сергій Марченко, Голова Національного банку України Кирило Шевченко, заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован та Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

Прем’єр-міністр зауважив, що Міжнародний валютний фонд одним із перших надав Україні суттєву фінансову підтримку в розмірі 1,4 млрд доларів після початку повномасштабного вторгнення росії.

«Високо цінуємо рішення про створення спеціального рахунку під адмініструванням МВФ для надання додаткової допомоги Україні від держав-членів Фонду на двосторонній основі», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував пані Георгієвій за позицію МВФ стосовного того, що допомога Україні для фінансування бюджетного дефіциту має бути переважно грантовою, а не кредитною.