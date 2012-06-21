Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув із візитом до України для участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

«Ми вдячні за цей символічний візит Його Всесвятості до України. Це знак підтримки українського народу, який відстоює незалежність та суверенітет. Для нашої держави візит Вселенського Патріарха у ці святкові дні сприяє духовному єднанню та злагоді», — відзначив Денис Шмигаль.

Крім того, очільник українського уряду подякував за постійні молитви за мир в нашій країні.

Вселенський Патріарх Варфоломій у свою чергу відзначив, що співпраця держави й церкви в Україні перебуває на високому рівні та наголосив на важливості подальших кроків, що допоможуть реалізувати низку ініціатив, у яких зацікавлені обидві сторони. Зокрема, в питанні захисту довкілля, на чому постійно наголошував Його Всесвятість Патріарх Варфоломій.

«Ми дуже раді бути тут із вами, щоб відсвяткувати Незалежність України, а також незалежність вашої Церкви», — сказав Вселенський Патріарх.