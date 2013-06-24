Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у суботу, 26 березня, відвідав Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, де вручив працівникам почесні нагороди. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ваша робота, ваше покликання — рятувати життя. Кожного дня, кожної хвилини ви готові прийняти виклик. У часи війни — це не просто дзвінок у швидку. Це виклик життя проти смерті. Вдень і вночі під загрозою втрати власного життя, під кулями та вибухами ви виїжджаєте туди, де вас найбільше чекають», — сказав очільник Уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що оперативність медиків, їхні вміння та досвід рятують тисячі життів.

«Сьогодні ви ті, хто не лише рятує. Ви даєте надію та віру. Коли швидка допомога їде — життя продовжується», — відзначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду наголосив, що вдячність всієї країни медикам за їхню працю — безмежна.