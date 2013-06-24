Підтримку українських біженців, європейської перспективи України та енергетичну безпеку обговорили в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Республіки Болгарія Кирил Петков. Про це повідомляє Урядовий портал.

Денис Шмигаль зауважив, що Болгарія надзвичайно тепло прийняла десятки тисяч українських жінок і дітей, які втекли від війни, й Україна це цінує. Він також підкреслив необхідність підтримки цих людей, аби вони змогли повернутися додому, щойно це стане можливим.

«Україна вдячна Болгарії, що спільно з міжнародною спільнотою бере участь у підтримці нашої країни. Ми високо цінуємо ухвалення Урядом Болгарії рішення про спрямування гуманітарної допомоги на суму 706 тис. євро, а також рішення щодо надання допомоги українським біженцям в розмірі 181 тис. євро», — зазначив очільник Уряду України.

Як підкреслив Денис Шмигаль, Україна особливо цінує передачу захисної амуніції для наших воїнів, які боронять не лише Україну, але і європейські кордони. Також сторони обговорили можливість надання Болгарією послуг із ремонту військового обладнання.

Серед іншого прем’єр-міністри України та Болгарії обговорили інтеграцію нашої країни в Європейський Союз. Денис Шмигаль повідомив, що Україна оперативно заповнила опитувальник та очікує на висновок Єврокомісії й рішення Ради ЄС щодо надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

«Зброя — це головне, що потрібно Україні, аби стримувати ворога. Санкції — аби послабити росію та відбити бажання бути агресивною. Фінанси — аби втримати макроекономічну стабільність України. І четверте важливе питання для нас — належність України до європейської сім’ї», — наголосив Денис Шмигаль.

Окремо сторони торкнулися питання енергетичної безпеки в Європі. Прем’єр-міністр України зауважив, що після приєднання української енергосистеми до ENTSO-E наша країна здатна експортувати до 2 тис. МВт електроенергії в країни ЄС, зокрема й до Болгарії.

Глава українського Уряду висловив вдячність за підтримку Болгарією санкційної політики Європейського Союзу щодо росії. Та за особисту ініціативу Прем’єр-міністра Кирила Петкова із запровадження окремих санкцій проти агресора, які надзвичайно ефективно сьогодні допомагають України боротися з ворогом.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков зі свого боку наголосив на підтримці нашої держави. Він зазначив, що його країна готова сприяти експорту електроенергії з України, а також може запропонувати порт Варна як логістичний хаб, зокрема для борошна, та допомогти у використанні Трансбалканського газопроводу. За його словами, Болгарія буде рада допомогти та долучитися до відновлення України. Прем'єр-міністр також позитивно відповів на запит України щодо ремонту й відновлення військової техніки.