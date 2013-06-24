У Парижі (Франція), 13 грудня, Україна уклала чотири угоди з міжнародними партнерами. Загальна сума домовленостей сягає понад 530 млн євро. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції з Міністром економіки, фінансів та промислового і цифрового суверенітету Французької Республіки Брюно Ле Мером, передає Урядовий портал.

«Це дуже гарний початок. Я впевнений, що цей перелік буде доповнюватись найближчим часом. Ми дуже цінуємо реальні дії та конкретну допомогу, яку Франція продовжує нам надавати», — підкреслив очільник Уряду України.

Під час зустрічі Дениса Шмигаля та Брюно Ле Мера було підписано наступні угоди:

• Договір гарантії між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про залучення 300 млн євро кредиту для «Укренерго» на екстрене відновлення мереж електропередачі. Кошти також супроводжуються грантом 70 млн євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання.

Крім того, двосторонню угоду з ЄБРР уклала Франція. Домовленість передбачає ще 100 млн євро допомоги для України.

• Угода з Урядом Франції щодо постачання рейок для «Укрзалізниці» виробництва французької компанії Saarstahl на суму до 37,6 млн євро.

• Довгострокова Дорожня карта між Урядом України та Урядом Франції щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі України.

• Меморандум між «Укравтодором» та Matiere про постачання мостів на суму близько 25 млн євро.

Українська сторона також передала листа про програму надання державних гарантій Уряду Франції через інвестиційний банк Bpifrance Assurance Export на експорт посівного насіння до України на суму орієнтовно 20-25 млн євро.

Раніше, за підсумками міжнародної конференції «Солідарні з українським народом», було залучено від іноземних партнерів приблизно 1 млрд євро, з яких половина — грантові кошти.