Для Уряду важливо вже зараз сформувати план відновлення та трансформації України. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 3 травня. Про це повыдомляє Урядовий портал.

Як підкреслив Глава Уряду, уже зараз держава формує візію для нової України. За його словами, план відновлення матиме два виміри: регіональний та параметричний.

«Регіональний — це коли країни-партнери, міста-побратими або корпорації допомагають у відновленні конкретного українського міста чи регіону. Наприклад, Данія погодилася допомагати із відновленням Миколаєва. Італійське Бергамо — із відновленням Бучі», — відзначив Денис Шмигаль.

Параметричний підхід, за словами Прем’єр-міністра, — це програма Національної ради з відновлення, яка напрацьовує параметри відбудови та трансформації кожного сектору економіки.

«Це нові підходи й нові політики. Сучасні та європейські. Мета — не просто відбудувати зруйноване, а побудувати сучасну європейську цивілізовану державу», — зауважив Денис Шмигаль.

Щоб процес був системним і більш прозорим, невдовзі буде запущено u24.gov.ua — платформу для збору коштів на підтримку України в межах глобального проекту United24, який ініціював Президент України Володимир Зеленський.

«Кожна людина у світі може зробити пожертву й допомогти Україні боротися за нашу свободу. Ми хочемо об’єднати світ навколо підтримки нашої держави. Простих людей, благодійні фонди, міжнародні компанії, лідерів думок в усьому світі. Створення платформи необхідне також, аби продемонструвати максимальну прозорість і відкритість щодо використання зібраних коштів: куди та кому вони спрямовуються», — відзначив Прем’єр-міністр.

За словами очільника Уряду, кошти планується розподілити за трьома основними напрямками. Оборона й розмінування, гуманітарна й медична допомога, а також відбудова України.