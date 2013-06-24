Для відродження нормального життя на деокупованих територіях передусім треба провести їх масоване розмінування. Лише після цього можна починати відновлення електропостачання, зв’язку, критичної інфраструктури. Зараз Україна гостро потребує допомоги у розмінуванні, наголосила Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, спілкуючись із французькими журналістами телеканалу LCI під час робочої поїздки на Харківщину. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Світова практика показує: після кожного одного дня активних бойових дій треба місяць розміновувати територію. Чим швидше ми проведемо розмінування звільнених міст і сіл, тим швидше вони «оживуть». Нам також потрібно розміновувати автошляхи, щоб люди могли евакуюватись зі все ще небезпечних місць. Але зараз нам не вистачає спеціальної техніки, якою проводять розмінування. Нам потрібна допомога, і ми на неї дуже розраховуємо. Просто зараз!» – закликала Ірина Верещук.