Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності рекомендувала скасувати майже 45% інструментів держрегулювання у сферах компетенції Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і підпорядкованих центральних органів виконавчої влади. Ще майже 45% інструментів — ліцензій, дозволів, погоджень тощо — запропоновано осучаснити.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні МРГ з дерегуляції, яку очолюють перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Частина з інструментів, запропонованих до скасування, застаріла. Окремі втратили актуальність. На певні дозволи з моменту їх упровадження жодного разу не було запитів.

«Так ми мінімізуємо вплив людського чинника на ухвалення рішень і відповідно корупційні ризики. І це теж одне із ключових завдань нашої роботи з дерегуляції», — зазначила Юлія Свириденко.