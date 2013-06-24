Наразі в Україні особливу увагу приділено розвитку розподіленої генерації будь-якої потужності. Йдеться не тільки про встановлення бізнесом великих газопоршневих та газотурбінних станцій, а й встановлення приватними домогосподарствами невеликих індивідуальних сонячних установок та установок зберігання електроенергії. Про це зазначив Голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає пресцентр Урядовий портал.

«Сонячна генерація, яка сьогодні дає підтримку нашій енергосистемі упродовж денного періоду – це не лише великі потужні станції, якими володіє бізнес, а також усі приватні невеликі сонячні електростанції, яких у нас вже тисячі. Вони роблять надзвичайно вагомий внесок у підтримку енергонезалежності України», – наголосив Голова.

Наразі великі сонячні станції щоденно виробляють близько 3 ГВт потужності, що підтримують нашу енергосистему вдень. Завдяки збільшенню кількості індивідуальних сонячних станцій вже цьогоріч можна додати близько 1 ГВт.

Голова зазначив, що є очікування зростання кількості установок розподіленої генерації, встановлених бізнесом та громадянами. «Держава дає максимально «зелене світло» для розбудови розподіленої генерації. Для якнайшвидшого розвитку відкриваються всі можливості: істотно спрощено процедуру підключень, технічні умови на приєднання електричних мереж обленерго зобов’язані видати протягом двох днів, а не через 10, як було раніше. Також максимально спрощено всі дозвільні документи – тепер достатньо лише довідки від ВЦА про необхідність встановлення такого об'єкта», – повідомив Руслан Слободян.

Крім того, розширено дію програми «Доступні кредити 5-7-9 %» на газотурбінні та газопоршневі установки, спрощуються митні та податкові процедури. Для громадян через Фонд розвитку підприємництва буде доступна спеціальна програма пільгового безвідсоткового кредитування на 5 років.

За його словами, вартість сонячних панелей у світі щороку зменшується. І зараз мінімальний базовий набір потужністю 5 кВт коштує орієнтовно від 5 тисяч доларів США.