Міністерство соціальної політики продовжує планомірну роботу, спрямовану на підтримку осіб з інвалідністю (кількість яких, на жаль, зросла через повномасштабну війну) та забезпечення їх активної участі у житті суспільства. Про це повідомляє Урядовий портал.

Одним з напрямків є фінансова підтримка тих громадських об’єднань осіб з інвалідністю (далі – ГО), які можуть надавати соціальні послуги, спрямовані на соціалізацію та інтеграцію таких осіб в суспільство.

Для того, щоб створити можливість спрямувати кошти державного бюджету на підтримку ГО, забезпечити прозорий механізм використання коштів і якісно покращити надання соціальних послуг особам з інвалідністю, 27 січня Уряд ухвалив відповідну постанову «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю».

Постанова встановлює вимоги та визначає критерії участі громадських об’єднань осіб з інвалідністю у конкурсі для визначення проектів, на реалізацію яких надається фінансова підтримка.

Організатором конкурсу визначається Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Одержувачем бюджетних коштів може бути ГО, яке надає особам з інвалідністю соціальні послуги, що відповідають затвердженим державним стандартам соціальних послуг. При цьому громадське об’єднання може надавати одну або декілька послуг одночасно.

«Повномасштабна війна поставила перед нами надзвичайні виклики, в тому числі, економічні. Ми змушені практично усі видатки спрямовувати на оборону. На всі інші напрями маємо дуже економно підходити до витрат, оскільки вони здійснюються, в основному, за донорські кошти. Тому, Мінсоцполітики запроваджує зміни, які дозволять оптимально використовувати наявні ресурси. Це стосується і фінансування діяльності громадських організацій коштом держави. Щоб вони мали можливість і далі функціонувати, залучаючи державні кошти, цей ресурс має бути спрямований виключно на найнеобхідніші сьогодні потреби людей – соціальні послуги», – підкреслила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Ухвалення єдиного Порядку використання коштів для надання фінансової підтримки ГО осіб з інвалідністю дозволить направляти бюджетні кошти на фінансову підтримку загальнодержавних проектів, спрямованих на соціалізацію та інтеграцію осіб з інвалідністю.