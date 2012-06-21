Держава стимулюватиме та фінансуватиме програми з розвитку вагонобудування в Україні.

Про це сказав Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу в рамках робочої поїздки у Черкаську область, передає кореспондент Укрінформу.

"Розвиток якісного залізничного сполучення, якісного рухомого складу - це один із пріоритетів, тому що, крім комфорту для людей, це ще й вагомий чинник, який сприяє економічному розвитку. Ми фінансуватимемо і стимулюватимемо програми з розвитку власного вагоно- і локомотивобудування в Україні", - сказав Шмигаль.

Він додав, що під час наради у Президента України Володимира Зеленського 5 серпня йшлося про те, що працівникам Укрзалізниці виплатили підвищену на 10% зарплату, і про необхідність оновлення рухомого складу Укрзалізниці, тому це також у пріоритеті діяльності Президента та уряду.

Як повідомлялося раніше, 6 серпня Шмигаль перебуває з робочою поїздкою на Черкащині.