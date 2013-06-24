Держава вже компенсувала роботодавцям 108 млн грн за працевлаштування понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, передає відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

«Через програми, компенсація за працевлаштування ВПО надається роботодавцю, який взяв на роботу таку особу із заробітною платою не меншою за мінімальну (6500 грн), перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подав податкову звітність за 4 квартал 2021 р. або весь 2021 р. та не є неприбутковою організацією.

Щоб одержати кошти, роботодавець має укласти трудовий контракт з внутрішньо переміщеною особою та зареєструвати дані про неї на Порталі Дія. Через 5 днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати бойові дії мільйони українців змушені були переїхати до безпечніших регіонів країни і більшість з них втратили роботу. Ми допомагаємо їм працевлаштуватись на новому місці. Зокрема, Уряд запустив кілька програм стимулювання зайнятості, серед яких надання компенсації роботодавцям, що наймають внутрішніх переселенців. На сьогодні понад 6,6 тисяч підприємців взяли на роботу внутрішньо переміщених українців та отримають від держави відповідну компенсацію. Вже виплачено 108 млн грн за працевлаштування понад 10 тисяч переселенців», - зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, з квітня Уряд запровадив програму стимулювання бізнесу брати на роботу внутрішніх переселенців з метою пришвидшення їх адаптації та підвищення рівня зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з числа внутрішньо переміщених осіб держава виплачує підприємцю компенсацію у 6500 грн впродовж 2 місяців.

Згідно умов програми, компенсація за працевлаштування ВПО надається роботодавцю, який взяв на роботу таку особу із заробітною платою не меншою за мінімальну (6500 грн), перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подав податкову звітність за 4 квартал 2021 р. або весь 2021 р. та не є неприбутковою організацією.

Щоб одержати кошти, роботодавець має укласти трудовий контракт з внутрішньо переміщеною особою та зареєструвати дані про неї на Порталі Дія. Через 5 днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування.