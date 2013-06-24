Держава має стати модератором у процесі комплексного розвитку ветеранського спорту в Україні, адже спорт є однією із головних складових адаптації ветеранів у суспільстві та мирному житті. Про це наголосила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна під час онлайн зустрічі з командою національної збірної Warriors Games, більшість учасників якої наразі захищають Україну на фронті. Про цн повідомляє Урядовий портал.

Вона зазначила, що ухвалений парламентом за ініціативи Мінветеранів закон щодо спорту ветеранів війни дає потужний імпульс розвитку ветеранського спорту, який є одним із пріоритетів у діяльності Міністерства.

«Ми розглядаємо ветеранський спорт, як елемент державної політики, яка вже закладена в українському законодавстві. Ми будемо розвивати усі ці процеси у співпраці з Мінмолодьспортом, щоб саме держава була модератором розвитку ветеранського спорту в Україні, – наголосила Юлія Лапутіна. – Крім того, наш Український ветеранський фонд, як державна установа, також буде залучений до сприяння реалізації політики ветеранського спорту. А після нашої перемоги буде зовсім інша державна ветеранська політика – набагато міцніша, вона буде підтримувати різні вектори щодо гарантій для Захисників і Захисниць та їхнього розвитку. Адже вкладаючись у спортивні активності, ви розвиваєте себе».

Міністр зазначила, що після перемоги розвиток ветеранського спорту буде масштабовано по всій країні. Наразі Мінветеранів спільно з Міністерством молоді та спорту розробляє відповідні нормативно-правові акти, щоб спортивна інфраструктура охопила всі області нашої країни. Планується, що кожен район та місто матимуть ветеранські спортивні осередки, а спортивні змагання серед Захисників проводитимуться не тільки на міжнародному, а й на обласному та районному рівнях.

«Ми законодавчо закріпили окремий вид спортивної діяльності – ветеранський спорт. Має бути окрема федерація ветеранського спорту, календар змагань, план зборів тощо. Але це не лише розвиток спорту значних досягнень і перемог, а й розвиток спорту в громадах, щоб підтягувати ветеранів у цей вид соціальної активності. Щоб не кілька десятків людей були залучені, яким забезпечуються умови і підготовка, а широкі кола ветеранів та членів їхніх родин могли долучитись», – зауважила очільниця Мінветеранів.

Звертаючись до української збірної Warriors Games Юлія Лапутіна підкреслила, що на міжнародній арені ветеранський спорт є одним із потужних інструментів дипломатії нашої країни. Він демонструє світові не лише силу і міць українських Воїнів, Захисників й Захисниць, а й доносить до побратимів з інших країн та їхніх урядів правдиву інформацію про російсько-українську війну та про підтримку, яка так необхідна Україні для протистояння російській збройній агресії.

«Саме ветерани, які беруть у них участь, можуть донести світові правду. Ми хочемо перемогти. І в першу чергу, кожен з вас зараз знаходиться на своєму місці. Я пишаюся тими, хто зараз захищає нашу державу на фронті, і одночасно є членом збірної. Ми маємо бути єдиними для того, щоб перемогти», – зазначила Юлія Лапутіна.

Також очільниця Мінветеранів представила команді нового головного тренера – Олену Яновську – майстра спорту України Міжнародного класу з легкої атлетики, учасницю ХХХІ Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Вона буде займатися підготовкою української збірної до Warriors Games. Пані Олена наголосила, що спортивна реабілітація ветеранів включає не лише безпосередню участь у змаганнях, але й весь комплекс якісних тренувань та підготовки до спортивних змагань, а також залучення якомога більшої кількості ветеранів до цього процесу.

«Для мене, як для професійного спортсмену – результат на першому місці. У нас будуть і професійні змагання, і якісне відновлення», – зазначила Олена Яновська.

Учасники зустрічі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у російсько-українській війні членів збірної Warriors Games Андрія Котовенка та Дмитра Олійника, а також всіх Захисників й Захисниць, які віддали життя за Україну. Також згадали й про всіх українських бранців, які наразі знаходяться у російському полоні. Зокрема й Юлію “Тайру” Паєвську – парамедика, засновницю і лідера медично-евакуаційного добровольчого підрозділу “Ангели Тайри”, члена нашої збірної Invictus Games. Юлія Лапутіна наголосила, що держава робить все можливе для повернення додому всіх українських Захисників.