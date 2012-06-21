Кабінет Міністрів під час засідання 14 липня оновив Порядок надання державних гарантій на портфельній основі. Як зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд активно нарощує програми підтримки українських фермерів, аби надалі сприяти успішному розвитку ринку землі в Україні.

«Частина такої підтримки — це дешеві гроші, які отримають малі та середні фермери для придбання землі сільськогосподарського призначення. Вже зараз в Україні працює програма державних портфельних гарантій, коли держава гарантує більшу частину кредиту бізнесу перед банком. Тепер цією програмою зможуть повноцінно скористатися і ті, хто бажає розширити свої фермерські господарства», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля, пільгові умови будуть розповсюджуватися лише на дрібних та середніх аграріїв, які вже працюють на землі та мають у користуванні не більш ніж 500 гектарів. Кредит надаватиметься терміном до 10 років, а гарантії від держави дадуть змогу суттєво знизити ставку по кредиту, який надає банк.