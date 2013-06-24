За участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та першої леді Олени Зеленської відбулася нарада щодо питань охорони психічного здоров’я і надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.
У нараді взяли участь віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, представники Міноборони, ВООЗ та інші.
Як зауважив Денис Шмигаль, повномасштабне вторгнення рф призвело до того, що величезна кількість людей пережила травматичні події, які впливатимуть на їхню психіку роками.
«Створення і впровадження Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки має стати відповіддю тим викликам, які стоять перед нами. Необхідно зробити доступними послуги із психічного здоров’я для всіх, хто їх потребує або потребуватиме в майбутньому. Необхідно допомогти людям подолати стрес і запобігти розвитку психічних порушень», — зазначив Прем’єр-міністр.
Глава уряду наголосив, що держава має допомогти українським військовим, які повертатимуться із фронту, адаптуватися до мирного життя, допомогти тим, хто втратив близьких, пережив полон, окупацію, насильство, підтримати дітей, людей старшого віку.
Прем’єр-міністр подякував Олені Зеленській за те, що вона взяла на себе лідерство в цій важливій справі, й наголосив, що дотичні міністерства повинні консолідувати роботу навколо цього проєкту.
«Кожна людина у країні має розуміти: якщо болить горло, вона знає куди йти, а якщо почуваєшся невпевнено, втратив спокій, живеш у постійній напрузі, маєш знати, де тобі можуть надати кваліфіковану підтримку», — наголосила Олена Зеленська.
За підсумками наради було доручено Міністерству охорони здоров’я створити у складі відповідної міжвідомчої координаційної ради робочу групу із залученням до її складу експертів ВООЗ, провідних українських та міжнародних експертів у галузі психічного здоров’я. Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінветеранів, МВС та Міноборони мають надати МОЗ пропозиції щодо можливих планів розроблення окремих ініціативних проєктів з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.