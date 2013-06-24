Мінсоцполітики продовжує планомірну роботу, спрямовану на підтримку осіб з інвалідністю (кількість яких, на жаль, зросла через повномасштабну війну) та забезпечення їхньої активної участі в житті суспільства. Один з напрямів — фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які можуть надавати соціальні послуги, спрямовані на соціалізацію та інтеграцію таких осіб у суспільство.

Щоб створити можливість спрямувати кошти державного бюджету на підтримку громадських об’єднань, уряд ухвалив постанову «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю». Вона встановлює вимоги та визначає критерії участі громадських об’єднань осіб з інвалідністю в конкурсі для визначення проєктів, на реалізацію яких надають фінансову підтримку. Організатором конкурсу визначено Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Одержувачем бюджетних коштів може бути громадське об’єднання, яке надає особам з інвалідністю послуги, що відповідають затвердженим державним стандартам соціальних послуг.