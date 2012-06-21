Держава зацікавлена максимально спростити умови ведення бізнесу. Тому уряд максимально сприяє реформі правоохоронних і фіскальних органів, а також органів державного нагляду. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова на засіданні Кабінету Міністрів 28 липня.

Уряд схвалив два законопроєкти, що стосуються основних засад державного нагляду та посилення адміністративної відповідальності осіб державного нагляду. За словами Прем’єр-міністра, документи сприятимуть розвитку партнерських відносин між державою та бізнесом, а також реформі органів державного нагляду.

«Основні новації цих документів — це зміна підходів до державного нагляду: від репресивної системи, яка орієнтована на покарання та штрафи, до формування превентивної та ризико-орієнтованої системи. Це, зокрема, буде означати, що збільшується відповідальність за неправомірні дії з боку працівників органів держнагляду. Водночас, робиться акцент на аудит та діалог з бізнесом, що дозволяє усунути існуючі порушення без зупинки діяльності підприємств. Крім того, передбачається більш активне залучення громадськості до цього процесу, а також уніфікація процедури оскарження рішень держнагляду», — відзначив Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль підкреслив, що документи містять багато різних уточнень і новацій. Вони необхідні, щоб запобігти ситуаціям з абсурдними штрафами та надуманими підставами для блокування роботи підприємств.