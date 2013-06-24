У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі із грудня 2020 року видано 14570 кредитів на загальну суму 44,15 мільярда гривень.

На 1 серпня 2022 року 26 банків-кредиторів обслуговують 14367 кредитів на суму 43,535 мільярда гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 27,423 мільярда гривень. Це майже 78% загального ліміту наданих гарантій (35,014 мільярда гривень).

Програма має попит в усіх областях. Найбільший обсяг кредитів видано в Одеській області (1058 кредитів на 3,376 мільярда гривень). У Кіровоградській видано 748 на 3,152 мільярда, Дніпропетровській — 1298 на 2,936 мільярда та в Києві — 699 кредитів на 2,8 мільярда гривень.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів видано у сільському господарстві (7167 на 30,809 мільярда гривень), торгівлі та ремонті транспортних засобів (4324 на 6,491 мільярда), переробній промисловості (1087 кредитів на 3,739 мільярда гривень).