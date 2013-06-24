Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США (ECA) оголосило, 24 лютого, про виділення 7 мільйонів доларів США на підтримку зусиль України щодо захисту своєї культурної спадщини. Кошти спрямують на кілька пріоритетних напрямків. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ініціатива була розроблена з метою підтримки зусиль України щодо захисту та усунення шкоди, завданої об'єктам і колекціям української культурної спадщини, а також розширення та зміцнення державно-приватного партнерства з громадянським суспільством в Україні. Вона є частиною ширших глобальних зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на збереження та захист культурної спадщини», – йдеться в офіційному повідомленні.

Так, у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими неурядовими організаціями та міжнародними партнерами Ініціатива надаватиме пріоритет об'єктам і колекціям культурної спадщини, які безпосередньо постраждали внаслідок жорстокої війни Росії в Україні. Вона підтримуватиме такі заходи, як документування пошкоджених об'єктів і колекцій для звітності, захист від пошкоджень і крадіжок, аварійна стабілізація пошкоджених об'єктів, розробка та впровадження планів консервації та реставрації, координація заходів реагування у сфері культурної спадщини, а також спеціалізоване навчання.

«Дякуємо Лі Саттерфілд, заступниці Державного секретаря з питань освіти та культури США, за цю ініціативу та тісну співпрацю. Працюємо далі», – сказав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Довідково

Ініціатива доповнює ширші зусилля, які координує Центр культурної спадщини ЕКА, спрямовані на підтримку готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них, моніторинг руйнування Росією культурної спадщини в Україні через Обсерваторію конфлікту та сприяння державно-приватному партнерству задля збереження та захисту культурної спадщини.

Додаткове фінансування у розмірі 7 мільйонів доларів США є продовженням більш ніж 20-річної співпраці США з Урядом України у сфері захисту та збереження культурної спадщини через Фонд Послів США в Україні (AFCP).