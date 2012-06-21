Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив у режимі відеоконференції ситуацію в Афганістані з міністрами закордонних справ країн Великої сімки – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Верховним представником Європейського Союзу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речника Держдепу Неда Прайса.

Учасники переговорів «підкреслили необхідність безпечного проїзду для тих, хто хоче покинути Афганістан, та необхідність всеосяжного політичного врегулювання, яке захистить основні права людини» в країні, - зазначив Прайс.

Міністри погодилися, що відносини міжнародної спільноти з Талібаном залежатимуть «від його дій, а не слів», - додав він.

За словами речника, учасники відеоконференції також обмінялися думками щодо боротьби з тероризмом, гуманітарної діяльності та міграції біженців, домовившись залишатися в тісному контакті з усіх питань.

Як передавав Укрінформ, радикальний ісламістський рух "Талібан" проголосив утворення Ісламського емірату Афганістан.

Ця заява зроблена в 102-гу річницю незалежності Афганістану від Британської імперії.

Рух використовував назву «Ісламський емірат Афганістан» під час свого жорстокого правління в період з 1996 по 2001 рік.

У деяких містах Афганістану тривають протести до Дня незалежності країни. У середу щонайменше три особи загинули та понад десять були поранені після того, як бойовики Талібану відкрили вогонь по учасниках акції в афганському місті Джелалабад у провінції Нангархар. Це сталося тоді, коли місцеві жителі намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі в місті замість прапора Талібану.

15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити в місто. Талібан заявив, що контролює всю територію Афганістану.

Представник політичного офісу "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані. Він зазначив, що жодна дипломатична організація не зазнала нападів.