Із 16 січня друковані ЗМІ загальнодержавного й регіонального розповсюдження видаватимуть лише державною мовою — набуває чинності 25 стаття Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих ЗМІ.

Вони можуть виходити іншими мовами, але водночас має бути наклад державною. Усі мовні версії видаватимуть з однаковою назвою, вони мають відповідати одна одній за змістом, обсягом і способом друку. А випуски — мати однакову нумерацію порядкових номерів і виходити в один день.

«Ще торік звернулися з відповідними листами до засновників усіх медіа, що, за даними Книжкової палати, виходили лише російською мовою, та окремо до керівників найбільших видань, суб’єктів, що здійснюють розповсюдження друкованих ЗМІ, зокрема до керівництва Укрпошти. Сподіваюся, жодних сюрпризів не буде і всі неухильно дотримуватимуться закону і, найголовніше, забезпечуватимуть право громадян на отримання інформації та послуг українською мовою», — наголосив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.