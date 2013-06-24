Станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6409 млрд грн, або 155,7 млрд дол. США, зокрема державний та гарантований державою зовнішній борг — 4613 млрд грн (72% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 112,1 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1796 млрд грн (28%), або 43,6 млрд дол. США.

Протягом третього кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зріс у гривневому еквіваленті на 241 млрд грн, а в доларовому — на 3,5 млрд дол. США переважно внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів, зокрема від ЄС у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Водночас державний та гарантований державою боргу України стає дешевшим та більш довгостроковим. З початку 2024 року станом на 30 вересня середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% — з 6,24 до 4,88 відсотка. Середня строковість державного боргу становить понад 11 років, повідомляє Мінфін.