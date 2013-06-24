За оперативними даними Державної казначейської служби, 2022 року серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження було отримано за рахунок:

• податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів — 253,0 млрд грн;

• податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів — 213,9 млрд грн (зібрано 298,5 млрд, відшкодовано 84,6 млрд грн);

• податку на доходи фізичних осіб та військового збору — 148,4 млрд грн;

• податку на прибуток підприємств — 117,0 млрд грн;

• рентної плати за користування надрами — 81,0 млрд грн;

• акцизного податку — 78,9 млрд грн;

• ввізного та вивізного мита — 21,0 млрд грн.

Протягом 2022 року 480,6 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування 2022 року становили 425,3 млрд грн.

За оперативною інформацією ДКСУ, за 2022 рік касові видатки державного бюджету становили 2702,4 млрд грн, зокрема загального фонду — 2410,0 млрд грн, або 92,2 % розпису звітного періоду.

У грудні 2022 року касові видатки державного бюджету було здійснено в обсязі 408,8 млрд грн, зокрема загального фонду — в сумі 330,5 млрд грн.

За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 млрд грн, зокрема загальний фонд — у сумі 909,5 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на 2022 рік дефіциту в сумі 1399,5 млрд грн.

У грудні фактичний дефіцит державного бюджету становив 99,0 млрд грн, зокрема загального фонду — 101,3 млрд грн.

За оперативними даними, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2022 рік становили 1261,1 млрд грн, або 67,3 % запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 666,9 млрд грн, зокрема в іноземній валюті — 103,9 млрд грн (2,1 млрд дол. США та 980,6 млн євро).

За рахунок випуску військових ОВДП залучено 597,2 млрд грн, зокрема шляхом придбання у власність Національного банку України — 400,0 млрд грн.

Задля збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» здійснено випуск облігацій внутрішньої державної позики обсягом 30 млрд грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2022 №1415 «Деякі питання випуску облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» у 2022 році».

Із зовнішніх джерел залучено 564,2 млрд грн, зокрема:

— 256,4 млрд грн (7,1 млрд євро) позики ЄС в межах нового пакета екстреної макрофінансової допомоги;

— 88,2 млрд грн (2,0 млрд СПЗ) Міжнародного валютного фонду в межах додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);

— 60,5 млрд грн (що еквівалентно 1950,0 млн канадських доларів та 392,8 млн дол. США) позики уряду Канади;

— 35,3 млрд грн (1,0 млрд євро) позики МБРР та МАР у межах проєкту «Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні»;

— 19,4 млрд грн (0,53 млрд євро) позики МБРР у межах Третього додаткового фінансування проєкту «Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні»;

— 17,0 млрд грн (78,0 млрд японських єн) позики Японського агентства розвитку на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення;

— 14,3 млрд грн (0,4 млрд євро) позики МБРР у межах проєкту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення»;

— 12,6 млрд грн (382,0 млн євро) позики ЄІБ у межах проєкту «Основний кредит для аграрної галузі»;

— 13,56 млрд грн (400,0 млн євро) позики Французького агентства розвитку;

— 8,5 млрд грн (257,0 млн євро) позики ЄІБ у межах «Проєкту щодо основного кредиту для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації (APEX)»;

— 15,4 млрд грн (359,7 млн євро) позики уряду Італії;

— 4,8 млрд грн (150,0 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (проєкт «ММСП — фінансування COVID-19»);

— 4,7 млрд грн (149,3 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (проєкт «Надзвичайна економічна програма для України»);

— 3,5 млрд грн (120,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»;

— 3,2 млрд грн (111,7 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»;

— 2,9 млрд грн (99,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення, відродження (проєкт ЗВ)»;

— 1,6 млрд грн (54,6 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

— 1,2 млрд грн (40,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19»;

— 1,0 млрд грн (34,5 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України»;

— 0,2 млрд грн (7,0 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Додаткове фінансування проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Платежі з погашення державного боргу за 2022 рік становили 448,6 млрд грн (99,4% плану), платежі з обслуговування — 156,5 млрд грн (94,7% плану).