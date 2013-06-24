За оперативними даними Державної казначейської служби, у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1 491,1 млрд гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів – 253,0 млрд грн;

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 213,9 млрд грн (зібрано 298,5 млрд, відшкодовано – 84,6 млрд грн);

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 148,4 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 117,0 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 81,0 млрд грн;

акцизного податку – 78,9 млрд грн;

ввізного та вивізного мита – 21,0 млрд гривень.

Окрім того, протягом 2022 року 480,6 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у 2022 році становили 425,3 млрд гривень.

За оперативною інформацією ДКСУ за 2022 рік касові видатки державного бюджету становили 2702,4 млрд грн, у тому числі загального фонду – 2410,0 млрд грн, або 92,2 % від розпису звітного періоду.

При цьому, у грудні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 408,8 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 330,5 млрд гривень.

За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 909,5 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на 2022 рік дефіциту в сумі 1399,5 млрд гривень.

У грудні фактичний дефіцит державного бюджету становив 99,0 млрд грн, у тому числі загального фонду – 101,3 млрд гривень.

За оперативними даними, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2022 рік склали 1261,1 млрд грн або 67,3 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 666,9 млрд грн, у тому числі, в іноземній валюті 103,9 млрд грн (2,1 млрд дол. США та 980,6 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 597,2 млрд грн, у тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України – 400,0 млрд гривень.

Окрім цього, з метою збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» здійснено випуск облігацій внутрішньої державної позики у розмірі 30 млрд грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2022 №1415 «Деякі питання випуску облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» у 2022 році».

Із зовнішніх джерел залучено 564,2 млрд грн, зокрема:

256,4 млрд грн (7,1 млрд євро) позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги;

88,2 млрд грн (2,0 млрд СПЗ) Міжнародного валютного фонду в рамках додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);

60,5 млрд грн (що еквівалентно 1950,0 млн канадських доларів та 392,8 млн дол. США) позики Уряду Канади;

35,3 млрд грн (1,0 млрд євро ) позики МБРР та МАР у рамках проекту Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;

19,4 млрд грн (0,53 млрд євро ) позики МБРР у рамках Третього додаткового фінансування проекту Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;

17,0 млрд грн (78,0 млрд японських єн) позики Японського агентства розвитку на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення;

14,3 млрд грн (0,4 млрд євро) позики МБРР у рамках проекту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення»;

12,6 млрд грн (382,0 млн євро) позики ЄІБ у рамках проекту «Основний кредит для аграрної галузі»;

13,56 млрд грн (400,0 млн євро) позики Французького агентства розвитку;

8,5 млрд грн (257,0 млн євро) позики ЄІБ у рамках проекту (Проект щодо основного кредиту для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації (APEX))»;

15,4 млрд грн (359,7 млн євро) позики уряду Італії;

4,8 млрд грн (150,0 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект «ММСП – Фінансування Covid-19»);

4,7 млрд грн (149,3 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект надзвичайна економічна програма для України);

3,5 млрд грн (120,0 млн дол. США) позики МБРР у рамках проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»;

3,2 млрд грн (111,7 млн дол. США) позики МБРР у рамках проекту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»;

2,9 млрд грн (99,0 млн дол. США) позики МБРР у рамках Проекту «Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження (Проект ЗВ)»;

1,6 млрд грн (54,6 млн дол. США) позики МБРР у рамках проекту Модернізація системи соціальної підтримки населення України;

1,2 млрд грн (40,0 млн дол. США) позики МБРР у рамках проекту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19»;

1,0 млрд грн (34,5 млн дол. США) позики МБРР у рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України»;

0,2 млрд грн (7,0 млн дол. США) позики МБРР у рамках проекту Додаткове фінансування Проекту Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2022 рік склали 448,6 млрд грн (99,4% плану), платежі з обслуговування – 156,5 млрд грн (94,7 % плану).