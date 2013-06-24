Кабінет Міністрів схвалив на засіданні проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», підготовлений до другого читання відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених її постановою від 2 листопада 2021 р. №1837-ІХ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєкт невідкладно подано до парламенту разом з порівняльною таблицею щодо урахування бюджетних висновків Верховної Ради з умотивованими поясненнями щодо неврахованих положень цих висновків. А також із порівняльною таблицею і поясненнями щодо відмінностей положень і показників такого проєкту закону, порівняно з редакцією, яку уряд подавав до розгляду в першому читанні (Верховна Рада схвалила його 2 листопада цього року).

Доопрацьований законопроєкт Кабінет Міністрів уже зареєстрував у Верховній Раді, про що й повідомлено на офіційному сайті парламенту.