264 народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт «Про державний бюджет України на 2022 рік». Документ передбачає доходи країни на рівні 1,267 трильйона гривень, а видатки — 1,442 трильйона. Дефіцит бюджету поки що заплановано на рівні 3,5% ВВП, що становить 188 мільярдів гривень. Середньорічний курс долара на 2022 рік депутати заклали на рівні 28,6 гривні.

Зростання економіки очікують на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу автори проєкту передбачили 181,4 мільярда гривень, на погашення — 393,3 мільярда. Середньомісячна зарплата становитиме 15 300 гривень, а споживча інфляція — 6,2%.

«Проєкт бюджету цілком збалансований і реальний до виконання, що було підтверджено МВФ під час технічної місії та в стейтменті, з яким вийшли в понеділок наші партнери про перший перегляд програми stand-by. У проєкті бюджету передбачено достатньо коштів для фінансування всіх пріоритетних потреб держави в межах чинного податкового законодавства», — цитує УНІАН слова міністра фінансів Сергія Марченка.