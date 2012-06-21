Президент Володимир Зеленський та члени української делегації у Вашингтоні у вівторок проведуть зустрічі й візмуть участь у підписанні документів у міністерствах енергетики й оборони, Державному департаменті США й Національному космічному агентстві — NASA.

Як передає Укрніформ, про це повідомив прессекретар Президента України Сергій Никифоров у Фейсбуці.

“Сьогодні у Президента України та української делегації заплановані зустрічі та підписання стратегічних документів у міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та навіть NASA”, - зазначив речник глави держави.

Також Никифоров розповів, що Зеленський візьме участь у вшануванні пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід у садибі-музеї Джорджа Вашингтона.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський із дружиною прибув до Вашингтона з робочим візитом на запрошення Президента США Джозефа Байдена.