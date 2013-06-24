Партнерство Держенергоефективності та ПРООН, започатковане рік тому Головою Валерієм Безусом та Дафіною Ґерчевою - представницею ПРООН в Україні у 2019-2022 роках, активно розвивається і насичується конкретними результатами, щоб сприяти сталому розвитку країни. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед пріоритетів Агентства - впровадження вимог Закону України «Про енергетичну ефективність». Його реалізація потребує вагомої підзаконної бази, на чому і сфокусувалися сторони у партнерстві.

За консультаційної підтримки ПРООН Держенергоефективності розробило низку проектів нормативно-правових актів, які передбачають створення:

реєстру органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в яких впроваджено систему енергетичного менеджменту;

реєстру суб'єктів господарювання, що отримали сертифікати енергетичного та/або екологічного менеджменту;

Методики визначення цільового показника щорічного скорочення споживання енергії;

бази даних енергетичних аудиторів;

Національної системи моніторингу енергоефективності.

Також сторони співпрацюють над змінами у правовому полі для спрощення процедури закупівлі енергосервісу.

Окрім роботи над законодавством, сторони приділяють увагу підвищенню кваліфікації енергоменеджерів, призначених в органах влади і на підприємствах.

У вересні цього року Держенергоефективності за підтримки ПРООН в Україні та за участю Асоціації енергоаудиторів України провело широку освітню кампанію з енергоменеджменту для центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підпорядкованих підприємств і установ. У 10 навчальних онлайн-семінарах взяло участь понад 1800 фахівців з усієї країни. Учасники отримали детальне роз’яснення нормативно-правового регулювання системи енергоменеджменту, процедури збору та аналізу даних про енергоспоживання, джерел фінансування енергоефективних заходів тощо.

Проект ПРООН також здійснює підключення будівель бюджетної сфери в Рівненській, Кіровоградській областях та місті Одеса до локальної системи моніторингу енергоспоживання.

Формування стратегії збалансованого розвитку відновлюваної енергетики в Україні – ще один вагомий напрям партнерства із ПРООН.

За підтримки ПРООН та відповідно до вимог чинного законодавства було проведено стратегічну екологічну оцінку розробленого Держенергоефективності проєкту Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року та Плану заходів з реалізації. У результаті на сьогодні проект Національного плану дій подано до Міненерго для подальшого направлення на розгляд Уряду.

Ще один пріоритет Держенергоефективності – створити належні умови для впровадження єдиної платформи гарантій походження енергії з відновлюваних джерел. Кропітка робота над цим питанням супроводжується дослідженнями, аналізом досвіду провідних країн ЄС, визначенням найбільш ефективного механізму для України, розробкою дорожньої карти і безумовно – підготовкою законодавчої бази.

«Ми високо цінуємо можливість плідної співпраці із Програмою розвитку ООН. Маємо спільну ціль – сталий розвиток, а наші зусилля спрямовані на отримання конкретного практичного результату. Від наших активних дій залежить і якість впровадження системи енергоменеджменту в громадах, і побудова єдиної системи енергомоніторингу в Україні, і можливості подальшого розвитку відновлюваної енергетики», – прокоментував Голова Держенергоефективності Валерій Безус.