Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, протягом 9 місяців 2022 року вживалися посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомляє Урядовий портал.

Насамперед з метою результативного санкціонування дій країни-терориста, Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, які направлені на позбавлення РФ фінансово-економічного потенціалу для продовження кровопролитної агресії в Україні та невідворотності повного відшкодування усієї шкоди, що була нанесла їх кривавими діями на нашій землі.

У свою чергу, в рамках операційної діяльності, за 9 місяців 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 653 матеріали (з них 400 узагальнених матеріалів та 253 додаткових узагальнених матеріали).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 41,1 млрд гривень.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку російської федерації та республіки білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.

Так, за 9 місяців 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією рф та рб щодо України.

У ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 3,55 млрд гривень.