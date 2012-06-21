Нового голову Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика представив учора Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. «Ми тут, щоб докорінно змінити ставлення людей до земельних відносин, зокрема до Держгеокадастру як органу, що надає адміністративні послуги», — зазначив глава уряду.
Він поставив чіткі завдання новому керівникові: «За два місяці провести тотальну перевірку, очистити службу від усіх, із ким у людей асоціюється корупція в Держгеокадастрі. Оновити керівний склад через прозорі відкриті конкурси».
Глава уряду наголосив, що вкрай важливо наступного року завершити ортофотозйомку. Це стане хорошою основою для наповнення кадастрів, і уряд матиме так звану Big data — незамінний чинник для ефективного започаткування земельної реформи.
«Улітку вже маємо завершити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення. Щоб конфліктів у галузі земельних відносин не було. Це наша мета», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Олексія Гончарука.
Прем’єр-міністр звернувся до трудового колективу: «Якщо ви порядні й професійні люди, готові працювати, то, будь ласка, допомагайте новому керівнику. Маємо разом позбутися корупції та схематозів. Якщо не згодні — уже звільняйтеся. Не гаймо часу».
Раніше Денис Башлик очолював департамент міжнародної співпраці та ринку земель у Держгеокадастрі. Він ініціатор успішних масштабних міжнародних проєктів зі Світовим банком, USAID, Kartverket. Співавтор інноваційних ініціатив у галузі ринку земель, зокрема щодо створення системи моніторингу земельних відносин. Нового голову Держгеокадастру призначено розпорядженням Кабінету Міністрів від 27 листопада 2019 року.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»