За січень — травень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1257,9 млрд грн, що на 114,7 млрд грн, або на 10%, більше порівняно з аналогічним періодом торік. Зокрема, у травні було витрачено 311,6 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 14 червня 2024 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано: 494 млрд грн— на оплату праці з нарахуваннями (зокрема у травні — 105,6 млрд грн), або 39,3% загального обсягу видатків за січень — травень 2024 року (порівняно з аналогічним торішнім періодом зросли на 23,4 млрд грн, або на 5%), зокрема, на грошове утримання військовослужбовців — 377,2 млрд грн (у травні — 79,8 млрд грн); 204 млрд грн— на оплату використання товарів і послуг (у травні — 63,7 млрд грн), або 16,2% загального обсягу видатків, зокрема 101,3 млрд грн — для підтримки Збройних сил України — придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; 62,5 млрд грн перерахувала Національна служба здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення; 236,6 млрд грн— насоціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій, у травні — 49,3 млрд грн) або 18,8% загального обсягу видатків, що на 14,8 млрд грн, або на 6,7%, більше порівняно з торішнім аналогічним періодом, зокрема: 113,9 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; 48,8 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей; 23 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; 101,7 млрд грн —на обслуговування державного боргу (у травні — 37,2 млрд грн) або 8,1% загального обсягу (порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 17,9 млрд грн, або на 21,3%); 65,3 млрд грн —на трансферти місцевим бюджетам (у травні — 14,5 млрд грн), або 5,2% загального обсягу (порівняно з аналогічним періодом торік зросли на 3,3 млрд грн, або на 5,4%).

Джерело:

Міністерство фінансів