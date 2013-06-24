Верховна Рада України прийняла в цілому урядовий проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сферах промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, державного гірничого нагляду, державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» (реєстр. № 9219). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Законопроект був розроблений Міністерством економіки України для розмежування політик промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду. Це дозволить перерозподілити та оптимізувати функції між відповідними центральними органами виконавчої влади.

Зокрема, іншим органам передаються такі функції Держпраці:

реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів — до МВС;

контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії ) — до Держпродспоживслужби.

Крім цього, для дотримання принципу неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання, Держпраці не проводитиме технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.