За добу 19 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 73 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів. Про це повідомляє Урядовий портал.

З України минулої доби вибули 36 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 37 тисяч осіб, 33 тисячі з них – наші співвітчизники.

Оформлено 88 вантажівок з гуманітарною допомогою.

НАГОЛОШУЄМО, що пропуск повнолітніх громадян України здійснюється за закордонними паспортами, а також іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами та у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 57.