Делегація Міністерства освіти і науки України та закладів вищої освіти на чолі з Державним секретарем МОН Сергієм Захаріним відвідала Академію наук Естонської Республіки, де ознайомилася з організацією функціонування установи, співпраці з державними та міжнародними організаціями та ключовими напрямами роботи. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі із Президентом Академії наук Естонської Республіки Тармо Соомере Державний секретар МОН повідомив професору, що внаслідок військової агресії рф понад 3 тис. закладів освіти зазнали ушкоджень, а 420 з них – повністю зруйновано. Від масованих ракетних атак в Україні постраждали і наукові установи.

Також Сергій Захарін зазначив, що українсько-естонське співробітництво у галузі освіти та науки має успішну історію.

«На підставі прямих угод активно співпрацюють наші заклади вищої освіти та наукові установи, дослідники, науковці. З початком асоційованої участі України у Програмі «Горизонт 2020» були успішно реалізовані спільні українсько-естонські науково-дослідні проєкти за напрямами «Дослідницькі інфраструктури», «Дії Марії Складовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри», «Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали», – сказав Держсекретар.

Сторони обговорити перспективи українсько-естонської співпраці та підтримку українських науковців та дослідників, які тимчасово перебувають в Естонії.

Українська делегація освітян подякувала за гостинність, можливість ознайомитися з найкращими науковими практиками і обмін думками щодо протистояння освітньо-науковим викликам, з якими зіштовхнулася Україна в умовах воєнного стану.

Від початку повномасштабного вторгнення рф Естонська академія наук як голова європейських членів Міжнародної наукової ради (ISC) і голова Європейського форуму наукових радників закликала всі академії та головних наукових радників Європи враховувати у своїх порадах до своїх націй та урядів про необхідність об'єднання зусиль, щоб допомогти українцям у боротьбі за власне майбутнє.