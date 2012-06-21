Європейські експерти спільно з урядом обговорили підсумки оцінки системи державного управління України, проведеної програмою ОЕСР та SIGMA, а також майбутні зміни до Стратегії реформування державного управління на 2016—2020 роки.
Представлено підсумки оцінювання системи державного управління відповідно до принципів SIGMA, що окреслюють основні вимоги, яких повинні дотримуватися країни у процесі євроінтеграції, повідомляє служба Міністра Кабінету Міністрів.
Механізм регулярної оцінки системи державного управління дає змогу встановлювати цільові орієнтири для країни і періодично аналізувати прогрес у застосуванні принципів, які охоплюють шість ключових напрямів: стратегічні засади реформування державного управління; формування і координацію державної політики; державну службу й управління людськими ресурсами; підзвітність; надання послуг; управління державними фінансами, зокрема державні закупівлі та зовнішній аудит.
«Торік уряд забезпечив виконання понад 75% поставлених річних завдань з реформування державного управління. Ми поступово впроваджуємо найкращі європейські практики публічного адміністрування та рухаємося до відповідності нашої системи європейським принципам. Для простих громадян це означає, що держава, яка надає їм послуги, стає ефективнішою та більш сервісною, а якість надання послуг лише поліпшуватиметься. Реформа державного управління була і залишається пріоритетом нашого уряду», — зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.
«Ця реформа про служіння громадянам. Оцінка засвідчує прогрес у багатьох галузях. Але оскільки реформа державного управління — це марафон, маємо такі важливі кроки: ухвалення загального закону «Про адміністративну процедуру», який поліпшить надання адміністративних послуг, — наголосив голова групи підтримки України в ЄС Пітер Вагнер. — Оновлення стратегії, забезпечення сталого фінансування цієї реформи, новий імпульс для реорганізації міністерств — важливі подальші дії, які дадуть змогу зменшити корупцію та підняти економіку».