Триває розслідування кібератаки на державні інформаційні ресурси, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня 2022 року. Держспецзв'язку продовжує аналізувати технічні дані, отримані від органів влади, що постраждали. Про це повідомляє Урядовий портал.

На даний момент використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft для знищення даних, зафіксоване в кількох установах, що стали жертвами атаки. Таким чином, з високою вірогідністю можна стверджувати, що дефейс (заміна відображуваної інформації) веб-сайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів.