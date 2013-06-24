Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджаєпро нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Фахівці виявили розповсюдження електронних листів начебто від імені «Державної податкової служби України» з темою «Повідомлення про несплату податку». У них міститься архів «НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip» з однойменним docx-документом. Його відкриття в кінцевому результаті призведе до завантаження шкідливої програми Cobalt Strike Beacon. Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0098. .

Ще одна кібератака здійснюваласяза допомогою розповсюдження шкідливого документа з назвою «Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf», відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми CredoMap. Цю активність асоціюють із діяльністю групи APT28.