Телефон, планшет чи ноутбук із доступом до мережі «Інтернет» стали нормою для сучасного суспільства. Однак кіберпростір містить безліч небезпек, уникнути яких допомагає відповідальна поведінка. Кібергігієна – це обов’язковий набір навичок сучасної людини. Правила кібергігієни для всіх користувачів мережі мають стати такими ж звичними, як і звичка мити руки чи чистити зуби. Це – обов’язкова умова безпеки не лише окремої людини, а й суспільства в цілому.
У межах щорічного Місяця кібербезпеки Держспецзв'язку закликає учителів, викладачів позашкільних закладів освіти та батьків приділити увагу навчанню правил кібергігієни дітей та підлітків.
Держспецзв'язку розробила:
- плакати з корисними порадами для дітей, які можна завантажити із сайту, присвяченого кібермісяцу, та роздрукувати й поширити у закладах освіти або вдома;
- гайдлайн про те, як говорити з дітьми про кібербезпеку, для батьків та вчителів, який також можна завантажити із сайту.
Памʼятайте: кібербезпека країни починається з кожного із нас.