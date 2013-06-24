Десять років тому до Державного земельного кадастру надійшли перші заяви про державну реєстрацію земельних ділянок. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом за період функціонування Державного земельного кадастру до системи було внесено відомості, зокрема, про:

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць та землі в межах територій територіальних громад загальною площею понад 3 112,10 тис. га (10 245 населених пунктів та одна територіальна громада);

1 179 обмежень у використанні земель загальною площею 486,87 тис. га;

24 416 035 земельних ділянок загальною площею 43 224,03 тис. га;

776 274, 76 км державного кордону України.

Крім того, було надано доступ до відомостей Державного земельного кадастру понад 11 тис. користувачів, зокрема 5 433 нотаріусам, 2 518 сертифікованим інженерам-землевпорядникам, 1 254 органам державної влади, 1 043 Центрам надання адміністративних послуг та органам місцевого самоврядування.

На сьогодні забезпечено інформаційну взаємодію Державного земельного кадастру із містобудівним кадастром, кадастрами інших природних ресурсів та інших інформаційних систем, держателями яких є Апарат РНБОУ, Мін’юст, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, НАЗК, ДПС та інші органи державної влади України.

Нині Державний земельний кадастр забезпечує, насамперед, реалізацію прав власників і землекористувачів земельних ділянок, регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, організацію раціонального використання та охорони земель, здійснення землеустрою, контроль за використанням та охороною земель тощо.

Довідково

Державний земельний кадастр почав функціонувати в Україні з 1 січня 2013 року. Його впровадження було передбачено нормами Закону України «Про Державний земельний кадастр», прийнятого ВРУ 7 липня 2011 року.