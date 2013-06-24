Десять малюнків і поробок школярів Дніпропетровщини відібрали на всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» Юні митці перемогли в обласному етапі змагань, присвячених Шевченківським дням.

«Нещодавно провели ІІІ обласний етап Шевченківського конкурсу. Обрали кращі роботи у двох номінаціях: «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво». Юні таланти представлятимуть нашу область у ІV етапі конкурсу у Києві», – зазначила начальниця управління культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської ОВА Наталія Першина.

Усього на участь подали 69 робіт учнів мистецьких шкіл з більш ніж десяти громад Дніпропетровщини. З них обрали 10 найкращих.

За підсумками ІV етапу у Києві навесні оберуть двох переможців від кожної області. Вони отримають дипломи та подарунки. Роботи призерів опублікують в електронному каталозі на сайті Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти.

Конкурс «Об’єднаймося ж, брати мої!» проходить вже 22-й рік поспіль. Його мета – популяризувати творчу спадщину і духовні цінності Кобзаря, сприяти національно-патріотичному вихованню молоді.